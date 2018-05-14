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Сборная России по хоккею разгромила команду из Словакии
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    Сборная России по хоккею разгромила команду из Словакии

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    Сборная России по хоккею разгромила команду из Словакии

    Москва, 14 мая. Сборная России продолжает успешное выступление на чемпионате мира по хоккею в Дании. В понедельник подопечные Ильи Воробьева со счетом 4:0 обыграли команду Словакии.

    В первом периоде заброшенными шайбами отметились Макстим Мамин и Никита Гусев. Во второй двадцатиминутке счет остался прежним, а вот в третьем периоде в ворота Словакии залетели еще две шайбы благодаря действиям Максима Шалунова и Ильи Михеева.

    Победа стала для нашей сборной пятой на групповом этапе — ранее российские хоккеисты разгромили французов и австрийцев с одинаковым счетом 7–0, не оставили шансов сборной Белоруссии (6–0), а также обыграли команду Швейцарии 4–3.  

    Перед плей-офф россиянам осталось провести одну игру против сборной Швеции. Скандинавы ударно проводят групповой этап, одержав 6 побед в 6 матчах. Поединок Россия — Швеция состоится во вторник, 15 мая.

    Напомним, ранее, 6 мая, российская сборная по хоккею разгромила австрийцев. Матч закончился со счетом 7:0, пишет «Утро.ру».

    Плей-офф чемпионата мира стартует в четверг. 

    Автор: Катерина Тимошенская
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