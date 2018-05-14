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Политика
Запад близорук и примитивен: в Крыму назвали антироссийские санкции фарсом
Политика
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    Запад близорук и примитивен: в Крыму назвали антироссийские санкции фарсом

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    Запад близорук и примитивен: в Крыму назвали антироссийские санкции фарсом

    Симферополь, 14 мая. Власти Крыма не замечают расширения антироссийских санкций Запада, так как он «примитивен и близорук». Власти полуострова считают важным признание и помощь России. Об этом заявил член Совета Федерации РФ от республики Крым, сенатор Сергей Цеков.  

    «Запад близорук, примитивен и не образован с точки зрения того, как оценивается ситуация в Крыму и на Украине. Санкции нужно вводить против Украины, которая ведет войну против своего народа, ужесточает столкновения на Донбассе», — отметил Цеков в интервью «Телеканалу 360».

    По его словам, антироссийские санкции — это фарс и смешные действия. Он сравнил годы, когда Крым был украинским, с временем оккупации и нахождения под ограничительными мерами.

    Напомним, о том, что санкции против России введены «не по адресу», Цеков говорил и ранее. По его словам, если бы в Европе действительно стремились к урегулированию ситуации в Донбассе, то ввели бы санкции против президента Порошенко.   

    Автор: Федор Веснин
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