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Сирия: САА при поддержке ВКС РФ уничтожили несколько десятков боевиков ИГ под Дамаском
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ уничтожили несколько десятков боевиков ИГ под Дамаском

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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ уничтожили несколько десятков боевиков ИГ под Дамаском

    Дамаск, 14 мая. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) при поддержке ВКС РФ уничтожили несколько десятков террористов на юге Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

    По данным источника, САА при поддержке ВКС РФ вытеснили боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) из нескольких районов в лагере Ярмук на южных окраинах Дамаска. В ходе операции авиация ВКС РФ нанесла серию авиаударов по позициям ИГ, в результате чего были уничтожены укрепления боевиков, а также несколько десятков террористов.

    Кроме того, после серии интенсивных столкновений сирийская армия смогла оттеснить боевиков ИГ на северо-востоке района Хаджар аль-Асвад на юге Дамаска.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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