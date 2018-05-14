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Мэр французского города признался, что мечтает проехать по Крымскому мосту
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    Мэр французского города признался, что мечтает проехать по Крымскому мосту

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    Мэр французского города признался, что мечтает проехать по Крымскому мосту

    Евпатория, 14 мая. Глава французского города Мариньян Эрик Ле Диссэ поделился с прессой, что мечтает проехать по Крымскому мосту, который соединит полуостров с материковой Россией.

    Делегация из Франции посетила Крым с трехдневным визитом, в рамках которого уже состоялось подписание соглашения между крымским курортным городом Евпатория и французским городом Мариньян, пишет РИА Новости.

    «Конечно же, я бы хотел проехать по мосту. Если бы я мог присутствовать на открытии этого моста, конечно бы, я туда поехал», — сказал журналистам Ле Диссэ.

    Мост через Керченский пролив, который соединяет Крым и Краснодарский край, является самым протяженным в России, длина моста составляет 19 километров. Начало движения автомобилей было запланировано на декабрь 2018, однако строители завершили работы, опережая установленный график.

    Ранее на официальной странице, посвященной строительству Крымского моста в Facebook, появились советы для туристов, намеревающихся посетить российский полуостров.

    Автор: Екатерина Кухарева
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