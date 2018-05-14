Американское посольство официально открыли в Иерусалиме

Тель-Авив, 14 мая. В Иерусалиме состоялась церемония открытия посольства США в Израиле, которое было перенесено из Тель-Авива. Мероприятие прошло в понедельник, 14 мая.

В мероприятии приняла участие американская делегация, в которую вошли дочь американского лидера Иванка Трамп и ее супруг, старший советник президента США Джаред Кушнер, глава министерства финансов Стивен Мнучин. Делегацию США возглавил первый заместитель государственного секретаря Джон Салливан. Со стороны Израиля на церемонии пристуствовали глава государства Реувен Ривлин, премьер-министр Биньямин Нетаньяху, спикер парламента Юлий Эдельштейн.

Напомним, решение перенести посольство США в Иерусалим глава США Дональд Трамп принял еще в декабре прошлого года. Это случилось после того, как он заявил, что Вашингтон признал Иерусалим столицей Израиля.