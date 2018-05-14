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Новые тарифы ОСАГО сильно ударят по карману плохих водителей — эксперт ВШЭ
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    Новые тарифы ОСАГО сильно ударят по карману плохих водителей — эксперт ВШЭ

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    Новые тарифы ОСАГО сильно ударят по карману плохих водителей — эксперт ВШЭ

    Москва, 14 мая. Повышение стоимости полиса ОСАГО необходимо, иначе этот вид страхования может стать недоступен для водителей, заявила доцент факультета экономических наук Высшей школы экономики (ВШЭ) Марина Полякова в интервью Федеральному агентству новостей.

    «Сейчас убыточность обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) превышает покрытие на 18-20%. Если ничего не изменится, то страховщики будут терпеть убытки. Также есть проблемы с большим количеством автоюристов, которые часто являются мошенниками, — говорит доцент ВШЭ. — К сожалению, государство не принимает решительных мер в их отношении. В южных регионах ситуация аховая, многие страховые компании даже стали уходить из некоторых регионов».

    Напомним, регулирующий страховой рынок Центральный банк РФ намерен с 31 августа 2018 года повысить базовые тарифы ОСАГО. Точный размер повышения еще не определен. Прежними должны остаться коэффициенты мощности двигателя, а также бонус-малус, который предусматривает скидки за безаварийную езду и надбавки за аварии.

    Новые тарифы ОСАГО сильно ударят по карману плохих водителей — эксперт ВШЭ

    По закону об ОСАГО, ЦБ имеет право корректировать тарифы на этот вид страхования не чаще одного раза в год. Последний раз регулятор делал это в апреле 2015 года.

    «Предложение ЦБ не защитит от мошенников, но спасет страховые компании и сохранит доступность обязательного страхования гражданской ответственности для водителей», — отмечает Марина Полякова.

    В результате цена полиса ОСАГО вырастет для всех, но для большинства подорожание будет небольшим.

    «Снижение стоимости полиса ОСАГО вряд ли возможно, потому что базовая ставка тарифа увеличится. Но для хорошего водителя с большим стажем и безаварийной историей вождения, а таковых порядка 70%, рост страхования не будет выше 10%. Для тех, кто был признан виновным в авариях, их где-то 30%, ОСАГО вырастет в цене на 25-50%», — подсчитала Марина Полякова последствия нововведений. 

    Автор: Павел Арабов
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