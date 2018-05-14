Новые тарифы ОСАГО сильно ударят по карману плохих водителей — эксперт ВШЭ

Москва, 14 мая. Повышение стоимости полиса ОСАГО необходимо, иначе этот вид страхования может стать недоступен для водителей, заявила доцент факультета экономических наук Высшей школы экономики (ВШЭ) Марина Полякова в интервью Федеральному агентству новостей.

«Сейчас убыточность обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) превышает покрытие на 18-20%. Если ничего не изменится, то страховщики будут терпеть убытки. Также есть проблемы с большим количеством автоюристов, которые часто являются мошенниками, — говорит доцент ВШЭ. — К сожалению, государство не принимает решительных мер в их отношении. В южных регионах ситуация аховая, многие страховые компании даже стали уходить из некоторых регионов».

Напомним, регулирующий страховой рынок Центральный банк РФ намерен с 31 августа 2018 года повысить базовые тарифы ОСАГО. Точный размер повышения еще не определен. Прежними должны остаться коэффициенты мощности двигателя, а также бонус-малус, который предусматривает скидки за безаварийную езду и надбавки за аварии.

По закону об ОСАГО, ЦБ имеет право корректировать тарифы на этот вид страхования не чаще одного раза в год. Последний раз регулятор делал это в апреле 2015 года.

«Предложение ЦБ не защитит от мошенников, но спасет страховые компании и сохранит доступность обязательного страхования гражданской ответственности для водителей», — отмечает Марина Полякова.

В результате цена полиса ОСАГО вырастет для всех, но для большинства подорожание будет небольшим.