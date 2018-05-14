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Новости Сирии
Сирия: гражданин Македонии погиб, воюя на стороне террористов
Новости Сирии
Сирия: гражданин Македонии погиб, воюя на стороне террористов
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    Сирия: гражданин Македонии погиб, воюя на стороне террористов

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    Сирия: гражданин Македонии погиб, воюя на стороне террористов

    Белград, 14 мая. Гражданин Македонии погиб в ходе боев в Сирии на стороне исламских экстремистов.

    23-летний гражданин Македонии Е. Исени попал в Сирию каналами джихадистов в начале 2014 года и вступил в ряды одной из террористических группировок, сообщает телеканал a1on.

    «Сообщение о его гибели получено от семьи, по словам которой он отправился в Сирию 19-летним. Не уточняется, под чьим началом воевал погибший житель региона Скопье», — передает телеканал.

    В зоне конфликтов в Сирии и Ираке к настоящему времени погибло около 20 джихадистов с гражданством Македонии, по данным  правоохранительных органов республики. Стоит отметить, что предполагается участие свыше сотни уроженцев населенных албанцами регионов северной и западной Македонии на стороне исламских радикалов с 2012 года.

    Ранее стало известно, что боевики нанесли артиллерийские удары по жилым кварталам на западе Алеппо.

    Автор: Екатерина Кухарева
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