Сирия: гражданин Македонии погиб, воюя на стороне террористов

Белград, 14 мая. Гражданин Македонии погиб в ходе боев в Сирии на стороне исламских экстремистов.

23-летний гражданин Македонии Е. Исени попал в Сирию каналами джихадистов в начале 2014 года и вступил в ряды одной из террористических группировок, сообщает телеканал a1on.

«Сообщение о его гибели получено от семьи, по словам которой он отправился в Сирию 19-летним. Не уточняется, под чьим началом воевал погибший житель региона Скопье», — передает телеканал.

В зоне конфликтов в Сирии и Ираке к настоящему времени погибло около 20 джихадистов с гражданством Македонии, по данным правоохранительных органов республики. Стоит отметить, что предполагается участие свыше сотни уроженцев населенных албанцами регионов северной и западной Македонии на стороне исламских радикалов с 2012 года.

Ранее стало известно, что боевики нанесли артиллерийские удары по жилым кварталам на западе Алеппо.