Для тех, кто «хитрит»: Клинцевич выступил за внесение в УК РФ поправок об антироссийских санкциях

В Уголовный кодекс РФ могут внести поправки, которые предусматривают наказание за исполнение антироссийских санкций на территории страны, а также за содействие другим государством во введении ограничений. Об этом заявил глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Будем предлагать рассмотреть в первом чтении на 17 мая, но комитет окончательно вынесет свое решение в среду», — пояснил он.

Как отмечает член Совета Федерации Франц Клинцевич, разработкой закона занимаются серьезные специалисты. В интервью Федеральному агентству новостей сенатор подчеркнул: внести поправки необходимо, так как важно контролировать деятельность компаний, которые порой «хитрят», чтобы сохранить свой бизнес.

«Сегодня в той или иной форме многие компании хитрят и ведут себя не очень корректно. Они попали в такие обстоятельства, когда есть риск подставить под удар весь бизнес. Некоторые организации специфически себя ведут по отношению к Крыму. А это ведь территория России, и ее развитие требует особого подхода. Новый закон разрабатывают очень грамотные, серьезные специалисты. Уверен, он будет тщательно продуман и проанализирован. Учитывая нынешние тенденции, я считаю данный законопроект разумной и необходимой инициативой».

Теперь в главе 20 УК РФ может появиться статья 284.2 «Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций и сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государствам, союзом иностранных государств или международной организацией».

Теперь за отказ гражданам, компаниям, муниципалитетам и субъектам федерации в оформлении и совершении сделок, который можно будет квалифицировать как соблюдение санкций против России, может последовать наказание до четырех лет лишения свободы. Также предусмотрены штраф до 600 тысяч рублей и принудительные работы сроком до четырех лет.

Законопроект предусматривает и уголовную ответственность за действия, которые могут поспособствовать введению санкций. Например, передача каких-либо сведений или предоставление рекомендаций иностранным государствам или международным организациям. В этом можно отправиться в колонию на три года, либо заплатить штраф до 500 тысяч рублей. Также в качестве наказания предусмотрены арест на полгода и принудительные работы на срок до трех лет.