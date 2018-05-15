Сирия очищает Растанский котел: автобусный конвой торопится забрать боевиков из Хомса — видео ФАН

Продолжается вывод сил вооруженной оппозиции из Растанского котла, расположенного у границы провинций Хама и Хомс. Восточная часть бывшего анклава боевиков уже полностью перешла под управление официального Дамаска, и процесс эвакуации уже близится к финалу. Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии запечатлел прибытие очередной автобусной колонны на окраину города Ар-Растан, где располагается пункт сбора боевиков.

Прежде чем достичь северной окраины Растанского котла, автобусы двигались по шоссе Хама – Хомс, работа которого была возобновлена совсем недавно. Нашему репортеру удалось запечатлеть колонну как раз на этом пути уже на подъезде к Ар-Растану. После того, как радикалы и члены их семей были распределены по автобусам, колонна двинулась по этой же магистрали в обратном направлении — в сторону Идлиба. Кроме того, часть боевиков после этой остановки затем продолжит путь до северной окраины провинции Алеппо, где базируются подконтрольные Турции отряды вооруженной оппозиции.

Перед вывозом из Растанского котла члены группировок сдали все имевшееся у них тяжелое и среднее вооружение. Источник в командовании Сирийской арабской армии (САА) рассказал репортеру ФАН, что в числе последних переданных радикалами боевых средств были шесть танков, две ЗСУ «Шилка», военные пикапы, большое количество минометов, ракет и многое другое.

Между тем в регионе еще до завершения вывоза вооруженных группировок начались работы по восстановлению инфраструктуры. В частности, бригады рабочих уже приступили к разбору завалов, служивших радикалам укрытием. Кроме того, идут семинары по вопросам технического обслуживания магистрали Хомс – Хама и ее более детального ремонта, который планируется в ближайшее время.