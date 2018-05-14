«Газпром» ведет переговоры с Анкарой по маршруту второй нитки «Турецкого потока»

Москва, 14 мая. ПАО «Газпром» ведет переговоры с Турцией по маршруту второй ветки «Турецкого потока» на территории республики. Об этом сообщил заместитель председателя правления холдинга Виталий Маркелов на пресс-конференции 14 мая.

По словам Маркелова, у российской стороны высокая готовность по поводу второй нитки «Турецкого потока».

«Что касается прохождения магистрального газопровода по турецкой территории, то на сегодняшний день у нас ведутся соответствующие переговоры с турецкой стороной по реализации данного проекта», — цитирует ТАСС Маркелова.

Заместитель председателя «Газпрома» подчеркнул, что на данный момент российская и турецкая стороны находятся в стадии переговорного процесса.

«Турецкий поток» является международным проектом газопровода из Анапского района Краснодарского края в западную часть Турции. Строительство газопровода началось еще в мае прошлого года. «Газпром» планирует протянуть две нитки, мощность каждой ветки составит 15,75 миллиардов кубометров газа в год.