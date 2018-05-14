Сирия: появилось видео ударов ВКС РФ по террористам на западе провинции Алеппо

Дамаск, 14 мая. Авиация ВКС РФ нанесла удары по позициям террористов на западе провинции Алеппо.

Накануне террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» (входит в альянс боевиков под руководством запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»)1 обстреляли жилые кварталы города Алеппо. В результате обстрелов пострадали несколько мирных жителей.

Минувшим утром авиация ВКС РФ нанесла серию ударов по позициям террористов на западе провинции Алеппо. Авиаудары ВКС РФ стали ответной реакцией на обстрелы жилых кварталов Алеппо со стороны боевиков.

Ранее стало известно, что подразделения Национальных сил обороны Сирии отбили масштабную атаку террористов на северо-востоке провинции Идлиб. Боевики атаковали позиции правительственных сил в районе городов Кефрая и Эль-Фуа, однако сирийские войска оказали ожесточенное сопротивление террористам, в результате чего они были вынуждены отступить.

1 Организация запрещена на территории РФ.