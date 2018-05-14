Фотографии дочерей Порошенко с выпускного в Британии попали в Сеть

Киев, 14 мая. В Сети опубликованы фотографии с выпускного дочерей президента Украины Александры и Евгении Порошенко, которые закончили Concord College в Великобритании.

Традиционно выпускной студентов Concord College проходит около старинного замка XVIII века Актон-Барнелл. Девушки активно фотографировались вместе со своими однокурсниками. Несколько снимков праздничного мероприятия попали в Сеть: их публикует «Ридус».

Несмотря на то, что выпускной уже прошел, выпускникам Concord College предстоит сдать еще один экзамен, который состоится 30 июня.

За учебу тут каждый год необходимо платить порядка трех миллиона рублей. До этого близняшки Порошенко закончили Кловский лицей иностранных языков Киева. Теперь они готовятся к поступлению в вуз.