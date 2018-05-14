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Путин выразил надежду на скорейшее получение Молдавией статуса наблюдателя в рамках ЕАЭС
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    Путин выразил надежду на скорейшее получение Молдавией статуса наблюдателя в рамках ЕАЭС

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    Путин выразил надежду на скорейшее получение Молдавией статуса наблюдателя в рамках ЕАЭС

    Сочи, 14 мая. Президент РФ на заседании ЕАЭС выразил надежду на скорейшее получение Молдавией статуса наблюдателя для принятия участия в расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС).

    В ходе заседания Владимир Путин поднял вопрос об утверждении подготовленного евразийской комиссией проекта положения о статусе государства-наблюдателя при Евразийском совете. По его словам, все члены ВЕЭС поддерживают решение о выдаче статуса Республике Молдова. Президент РФ выразил надежду, что предложение будет одобрено и глава Молдавии Игорь Додон сможет на правах наблюдателя принять участие в заседании в расширенном составе, пишет ТАСС.

    Напомним, что до получения Молдавией статуса страны-наблюдателя Игорь Додон находится на заседании ЕАЭС в качестве гостя.

    Автор: Алексей Громов
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