Путин выразил надежду на скорейшее получение Молдавией статуса наблюдателя в рамках ЕАЭС

Сочи, 14 мая. Президент РФ на заседании ЕАЭС выразил надежду на скорейшее получение Молдавией статуса наблюдателя для принятия участия в расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС).

В ходе заседания Владимир Путин поднял вопрос об утверждении подготовленного евразийской комиссией проекта положения о статусе государства-наблюдателя при Евразийском совете. По его словам, все члены ВЕЭС поддерживают решение о выдаче статуса Республике Молдова. Президент РФ выразил надежду, что предложение будет одобрено и глава Молдавии Игорь Додон сможет на правах наблюдателя принять участие в заседании в расширенном составе, пишет ТАСС.

Напомним, что до получения Молдавией статуса страны-наблюдателя Игорь Додон находится на заседании ЕАЭС в качестве гостя.