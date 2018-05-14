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Сирия: террористы обстреляли жилые кварталы на западе Алеппо
Новости Сирии
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    Сирия: террористы обстреляли жилые кварталы на западе Алеппо

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    Сирия: террористы обстреляли жилые кварталы на западе Алеппо

    Дамаск, 14 мая. Боевики нанесли артиллерийские удары по жилым кварталам на западе Алеппо. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

    По данным источника, террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» (входит в альянс боевиков под руководством запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»)1 нанесли минометные и ракетные удары по районам Джамият-аль-Захраа, Аль-Халидия и Лерамун на западе города Алеппо.

    В результате обстрела ранения получили несколько мирных жителей Алеппо. Стоит отметить, что данная атака террористов была первой за последние несколько месяцев.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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