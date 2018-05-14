«Написали рапорт и отказались от еды»: в соцсетях обсуждают «гибель украинских боевых дельфинов» в Крыму

Киев, 14 мая. Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин сделал неожиданное заявление о гибели в Севастополе боевых дельфинов, принадлежащих ВМС Украины.

По его словам, в 2014 году, когда Крым вошел в состав РФ, дельфины «отказались подчиняться российским оккупантам» (тот факт, что это произошло после всеобщего референдума, по итогам которого жители полуострова единогласно решили отделиться от Украины, Киев упорно не признает, — прим. ФАН).

Со своими тренерами из ВМС животные контактировали «через специальные свистки», пояснил Бабин, а когда эти свистки получили россияне, украинские дельфины отказались от пищи и спустя какое-то время погибли.

Делая подобные заявления, Бабин, очевидно, рассчитывал на волну гнева в адрес «жестоких российских военных», однако реакция была обратной. «Байки от дяди Пети», «Шедевральная чушь», «А дрессированных спрутов у них нет? Они куда страшнее» — пишут в соцсетях.

Сыграть на сочувствии к «погибшим», ни в чем не повинным животным у Бабина тоже не вышло.

«Представил, как дельфины пишут рапорт об отказе от пищи, и заорал», — смеется Александр Филимонов. «Дельфины, получается, сколько лет без еды прожили перед тем как патриотично умереть?» — с иронией поинтересовался Сергей Ивашкевич.

Одна из участниц обсуждения настолько поразилась нелепости утверждений Бабина, что призналась, что сначала даже не поняла, что речь идет о дельфинах.

«Боевые дельфины, значит. Это реально дельфины или так войска назвали (типа морских котиков)?» — спрашивает Дарья Прокопьева.

В ответ Андрей Борисов устроил ей небольшой ликбез. «Вы что, реально никогда не слышали о боевых дельфинах? Ну вы даете. Это реально, их еще во вторую мировую дрессировали. На них вешают радиолокационное оборудование и они ищут глубоководные мины, подлодки противника и глушат вражеские сигналы. А вот то, что дельфины отказались есть из-за того, что власть сменилась — это, конечно, идиотизм», — согласился он.

Кое-кто вспомнил и заявления советника Порошенко Юрия Бирюкова, который еще в мае 2015 года посетовал, что в бюджете ВСУ до сих пор выделяются деньги на кормление боевых дельфинов, хотя их уже и нет на вооружении. «Причем самое ужасное, что на кормление дельфина выделяется в десятки раз больше денег, чем на кормление одного бойца», — заметил тогда он.

«Таким образом, Киев отмывал деньги на еде для мертвых дельфинов, делал деньги на мертвых дельфиньих душах, какой кошмар», — возмутились микроблогеры.