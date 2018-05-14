Израильские военные открыли огонь по протестующим в секторе Газа, десятки жертв

Москва, 14 мая. Десятки палестинцев погибли в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа. Число погибших разнится, однако известно, что жертвами силовиков стали по меньшей мере 37 человек.

Военнослужащие стреляют по наиболее агрессивным участникам акций протеста, которые стали многочисленнее на фоне возмущения открытием посольства США в Иерусалиме.

BREAKING UPDATE: Death toll rises to at least 37 as Israeli forces open fire on rock-slinging Palestinians during border clashes ahead of US Embassy opening in Jerusalem, Gaza Health Ministry says. https://t.co/fnvTjyGBgV — NBC News (@NBCNews) May 14, 2018

Ранее сообщалось о 28 погибших и более чем 1,5 тысячи раненых.

Отметим, по подсчетам Израиля, в беспорядках на границе сектора Газа принимают участие около 40 тысяч человек.

Напомним, церемония открытия посольства США в Иерусалиме состоится в понедельник. Президент Дональд Трамп решил в ней не участвовать.