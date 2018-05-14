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Израильские военные открыли огонь по протестующим в секторе Газа, десятки жертв
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    Израильские военные открыли огонь по протестующим в секторе Газа, десятки жертв

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    Израильские военные открыли огонь по протестующим в секторе Газа, десятки жертв

    Москва, 14 мая. Десятки палестинцев погибли в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа. Число погибших разнится, однако известно, что жертвами силовиков стали по меньшей мере 37 человек.

    Военнослужащие стреляют по наиболее агрессивным участникам акций протеста, которые стали многочисленнее на фоне возмущения открытием посольства США в Иерусалиме.  

    Ранее сообщалось о 28 погибших и более чем 1,5 тысячи раненых.

    Израильские военные открыли огонь по протестующим в секторе Газа, десятки жертв

    Отметим, по подсчетам Израиля, в беспорядках на границе сектора Газа принимают участие около 40 тысяч человек. 

    Напомним, церемония открытия посольства США в Иерусалиме состоится в понедельник. Президент Дональд Трамп решил в ней не участвовать.

    Автор: Федор Веснин
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