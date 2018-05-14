Выстоять или исчезнуть: в Киеве готовятся к финальной схватке с «Северным потоком-2»

Киев, 14 мая. Реализация проекта «Северный поток-2» является атакой на газовую и государственную независимость Украины, а те условия транзита, которые предлагают Киеву европейские партнеры, — это «Будапешт-2». Таким мнением, выступая на заседании Рады, поделился депутат Олег Березюк.

«В эти дни, в эти минуты происходит массированная газовая атака на газовую независимость страны. Если сегодня Украина не выстоит, она исчезнет как независимое суверенное государство. Речь идет о строительстве «Северного потока-2» и уничтожения украинской ГТС не только как экономического фактора, но и как фактора военной защиты…» — сказал Березюк. Его цитируют украинские СМИ.

Он отметил, что те гарантии пропускной способности газотранспортной системы Украины, которые Киеву предлагает ЕС, украинцы именуют «Будапешт-2».

Березюк подчеркнул, что украинское правительство должно в кратчайшие сроки представить на рассмотрение Раде оптимальную стратегию использования газотранспортной системы Украины.

Напомним, проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Несмотря на политически мотивированные протесты ряда стран ЕС и Украины, власти Германии ранее выдали все необходимые разрешения на строительство газопровода.