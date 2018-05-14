Около пяти тысяч зрителей эвакуировали с музыкального фестиваля в Германии

Берлин, 14 мая. Неблагоприятная погода стала поводом для эвакуации около пяти тысяч посетителей музыкального фестиваля Seaside в Германии. Об этом сообщает издание Die Nordwest-Zeitung.

Музыкальный фестиваль должен был проходить под открытым небом. Гостей ждало выступление известного в стране комика и музыканта Отто Валькеса. Из-за неблагоприятной погоды организаторы мероприятия приняли решение эвакуировать посетителей.

В течение часа гости фестиваля освободили площадку, на которой должен был пройти концерт. Отмечается, что зрители покинули территорию мероприятия из-за сильного дождя и ветра. По информации местных СМИ, сейчас площадка полностью затоплена водой. Как стало известно, никто не пострадал.