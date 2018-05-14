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Около пяти тысяч зрителей эвакуировали с музыкального фестиваля в Германии
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    Около пяти тысяч зрителей эвакуировали с музыкального фестиваля в Германии

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    Около пяти тысяч зрителей эвакуировали с музыкального фестиваля в Германии

    Берлин, 14 мая. Неблагоприятная погода стала поводом для эвакуации около пяти тысяч посетителей музыкального фестиваля Seaside в Германии. Об этом сообщает издание Die Nordwest-Zeitung.

    Музыкальный фестиваль должен был проходить под открытым небом. Гостей ждало выступление известного в стране комика и музыканта Отто Валькеса. Из-за неблагоприятной погоды организаторы мероприятия приняли решение эвакуировать посетителей.

    В течение часа гости фестиваля освободили площадку, на которой должен был пройти концерт. Отмечается, что зрители покинули территорию мероприятия из-за сильного дождя и ветра. По информации местных СМИ, сейчас площадка полностью затоплена водой. Как стало известно, никто не пострадал.

    Автор: Дарья Смолина
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