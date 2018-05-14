Стало известно, почему участник «Иванушек» не включил жену в завещание

Москва, 14 мая. Гражданская жена участника группы «Иванушки International» продолжает оспаривать в суде свое право на наследство.

Согласно желанию ушедшего 29 июня 2017 года Олега Яковлева, имущество должно быть поделено между университетским другом певца и его племянницей Татьяной Яковлевой. Гражданская жена Яковлева Александра Куцевол не была согласна с завещанием и попыталась опротестовать его полгода назад, пытаясь доказать, что уже 5 лет состоит с Яковлевым в законном браке, заключенном в Сербии в мае 2012 года, пишет «Комсомольская правда».

С данным заявлением не согласилась племянница певца, заявившая, что исполнитель никому не рассказывал о заключении брака. В связи с чем, Татьяна Яковлева посчитала своим долгом проверить подлинность документа о браке в суде, куда гражданская жена певца не явилась. В суде появился ее представитель, который не смог предоставить судье необходимых документов.

Стало известно, что вдова артиста не указана в завещании, так как в момент его написания Олег и Александра не жили вместе, что подтверждают соседи певца. Куцевол подала еще один иск, в этот раз против друга певца Романа Радова, которому должна достаться часть имущества. Документ находится на рассмотрении в Замоскворецком суде, в то время как друг участника «Иванушки International» вместе с его племянницей устанавливают памятник на могиле певца.