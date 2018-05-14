«Поздравляю, Никол Воваевич»: Путин открыл заседание ВЕЭС с приветствия Пашиняну

Сочи, 14 мая. Президент РФ Владимир Путин, открывая первое в этом году заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Сочи, приветствовал нового премьера Армении Никола Пашиняна.

«Прежде всего, хочу поприветствовать премьер-министра Армении Никола Воваевича Пашиняна. Еще раз поздравляю Вас, Никол Воваевич, с избранием на высокий государственный пост», — сказал российский лидер.

В заседании, в частности, принимают участие также президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, новый премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Путин также отметил обширный фронт работ, который предстоит проделать участникам заседания: подвести итоги функционирования Союза, принять стратегические решения по дальнейшему углублению интеграции.

Президент РФ напомнил, что в этом году Россия председательствует в органах Евразийского экономического союза и предложила со своей стороны развернутую программу совместной работы. Особое внимание Путин уделил созданию единых рынков товаров и услуг, наращиванию торгово-инвестиционных связей, а также сотрудничества в производственной и технологической сферах.