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«Поздравляю, Никол Воваевич»: Путин открыл заседание ВЕЭС с приветствия Пашиняну
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    «Поздравляю, Никол Воваевич»: Путин открыл заседание ВЕЭС с приветствия Пашиняну

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    «Поздравляю, Никол Воваевич»: Путин открыл заседание ВЕЭС с приветствия Пашиняну

    Сочи, 14 мая. Президент РФ Владимир Путин, открывая первое в этом году заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Сочи, приветствовал нового премьера Армении Никола Пашиняна.

    «Прежде всего, хочу поприветствовать премьер-министра Армении Никола Воваевича Пашиняна. Еще раз поздравляю Вас, Никол Воваевич, с избранием на высокий государственный пост», — сказал российский лидер.

    В заседании, в частности, принимают участие также президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, новый премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    Путин также отметил обширный фронт работ, который предстоит проделать участникам заседания: подвести итоги функционирования Союза, принять стратегические решения по дальнейшему углублению интеграции.

    Президент РФ напомнил, что в этом году Россия председательствует в органах Евразийского экономического союза и предложила со своей стороны развернутую программу совместной работы. Особое внимание Путин уделил созданию единых рынков товаров и услуг, наращиванию торгово-инвестиционных связей, а также сотрудничества в производственной и технологической сферах.

     

    Автор: Алексей Громов
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