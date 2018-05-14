Стали известны подробности о новом составе Кабмина РФ

Москва, 14 мая. Источники в парламенте страны рассказали, как будет выглядеть новый состав правительства России.

Ряд министров сохранят свои посты в новом правительстве, констатируют источники в российском парламенте. Уточняется, что речь идет, в частности, о главе внешнеполитического ведомства страны Сергее Лаврове и министре промышленности и торговли Денисе Мантурове, которые после инаугурации президента стали исполняющими обязанности на своих должностях.

Также подчеркивается, что исполняющий обязанности главы Минтранспорта Максим Соколов, и.о. министра сельского хозяйства Александр Ткачев, и.о. министра по делам Открытого правительства Михаил Абызов покинут свои посты.