Вам страшно, что Крым стал лучше жить: в РФ ответили украинскому политологу, сравнившему Россию с вором

Украинский политолог Василь Вакаров, комментируя открытие движения по путепроводу к Крымскому мосту, заявил, что это правильно, поскольку в скором времени Россия вернет Крым Украине с новой инфраструктурой.

«Вор, который отобрал мой дом, мою территорию, создает новую собственность, вкладывает деньги в обустройство грядок на моем участке. Почему он это делает? Психология очень простая: он знает, что рано или поздно ему придется это вернуть, и когда он будет возвращать, он покажет счет, сколько на что было потрачено», — заявил Василь Вакаров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украинский политолог отметил, что Киев пытается оспорить потерю Крыма в международных инстанциях, и выразил надежду, что это удастся.

«Логика, конечно, мощнейшая», — заметил депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Лидер партии «Родина» сравнил возвращение Крыма в состав России с разводом.

«У вас была жена, которая решила уйти. Это народ Крыма, он проголосовал за то, чтобы уйти от вас, потому что вы угрожали убить, уничтожить его. Он от вас ушел и для вас страшно, что он стал жить лучше — экономика выросла на 10%. А Крымский мост даст еще больше. Это наш проектный регион, мы на него ровняться будем, чтобы каждый регион так рос», — ответил российский депутат украинскому политологу.

Ведущий программы Евгений Попов добавил, что Василь Вакаров «предлагает, если от него уходит жена, у всего города спросить, можно ей уйти или нет».

«На самом деле Василь представляет логику хоть и забавную, но официальную. Такими же категориями — пришел вор, украл, начал развивать инфраструктуру и потом нам это все достанется, в том числе и Крымский мост, — мыслит официальный Киев», — добавила соведущая политического ток-шоу Ольга Скабеева.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года. При явке более 80% более 90% жителей черноморского полуострова проголосовали за выход Крыма из состава Украины и его присоединение к России.