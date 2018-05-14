Бывший премьер-министр Украины сравнил советника Порошенко с Гитлером

Киев, 14 мая. Бывший премьер Украины Николай Азаров в своем посте на Facebook раскритиковал высказывания советника президента Украины Юрия Бирюкова и сравнил их с мнением Гитлера.

В воскресенье на своей странице в Facebook Николай Азаров создал пост, где выразил недовольство политикой Юрия Бирюкова и его высказыванием «Все, кто критикует власть – враги!». Он уличил помощника Порошенко в солидарности с Гитлером.

«Напомню, что Гитлер и гестапо тоже так считали, и не только в теории, но и на практике», — пишет Азаров.

Советник украинского президента Петра Порошенко Юрий Бирюков назвал врагами людей, которые критикуют власть. Ранее он уже делал подобные заявления. Советник Порошенко назвал «гигантской толпой идиотов» украинцев, которые винят в проблемах власти.