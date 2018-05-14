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Бывший премьер-министр Украины сравнил советника Порошенко с Гитлером
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    Бывший премьер-министр Украины сравнил советника Порошенко с Гитлером

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    Бывший премьер-министр Украины сравнил советника Порошенко с Гитлером

    Киев, 14 мая. Бывший премьер Украины Николай Азаров в своем посте на Facebook раскритиковал высказывания советника президента Украины Юрия Бирюкова и сравнил их с мнением Гитлера. 

    В воскресенье на своей странице в Facebook Николай Азаров создал пост, где выразил недовольство политикой Юрия Бирюкова и его высказыванием «Все, кто критикует власть – враги!». Он уличил помощника Порошенко в солидарности с Гитлером. 

    «Напомню, что Гитлер и гестапо тоже так считали, и не только в теории, но и на практике», — пишет Азаров. 

    Советник украинского президента Петра Порошенко Юрий Бирюков назвал врагами людей, которые критикуют власть. Ранее он уже делал подобные заявления. Советник Порошенко назвал «гигантской толпой идиотов» украинцев, которые винят в проблемах власти.

    Автор: Светлана Цимбалюк
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