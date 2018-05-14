Мировые эксперты поделятся секретами маркетинга на Synergy digital forum в Москве

Москва, 14 мая. В мае в Москве пройдет Synergy digital forum, который является одной из самых значимых образовательных площадок в области цифрового маркетинга. Организаторы рассказали, что ждет его участников в этом году.

21 и 22 мая в Crocus City Hall соберутся крупнейшие мировые эксперты и известные интернет-предприниматели, чтобы поделиться своим опытом в digital-сфере. На Synergy digital forum бизнесмены, топ-менеджеры и владельцы интернет-магазинов получают необходимые теоретические и практические навыки, которые помогают им развивать свое дело с помощью цифрового маркетинга.

Отличительной чертой этого мероприятия является его доступность: спикеры общаются с гостями на простом, понятном всем языке. Участники Synergy digital forum в этом мае обсудят такие актуальные вопросы, как привлечение трафика, увеличение конверсии и монетизация, SMM, контент-маркетинг, а также аналитика и CRM.