Меню
Весь мир
Мировые эксперты поделятся секретами маркетинга на Synergy digital forum в Москве
Политика
Госдеп США опроверг информацию о расширении полномочий Волкера
Следующая новость
Загрузка...

    Мировые эксперты поделятся секретами маркетинга на Synergy digital forum в Москве

    169

    Мировые эксперты поделятся секретами маркетинга на Synergy digital forum в Москве

    Москва, 14 мая. В мае в Москве пройдет Synergy digital forum, который является одной из самых значимых образовательных площадок в области цифрового маркетинга. Организаторы рассказали, что ждет его участников в этом году.

    21 и 22 мая в Crocus City Hall соберутся крупнейшие мировые эксперты и известные интернет-предприниматели, чтобы поделиться своим опытом в digital-сфере. На Synergy digital forum бизнесмены, топ-менеджеры и владельцы интернет-магазинов получают необходимые теоретические и практические навыки, которые помогают им развивать свое дело с помощью цифрового маркетинга.

    Мировые эксперты поделятся секретами маркетинга на Synergy digital forum в Москве

    Отличительной чертой этого мероприятия является его доступность: спикеры общаются с гостями на простом, понятном всем языке. Участники Synergy digital forum в этом мае обсудят такие актуальные вопросы, как привлечение трафика, увеличение конверсии и монетизация, SMM, контент-маркетинг, а также аналитика и CRM.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.