Страны ЕАЭС должны стремиться к сближению денежно-кредитной политики — Путин

Сочи, 14 мая. Участники Евразийского экономического союза должны стремиться к сближению валютно-финансовой и денежно-кредитной политики, создавая единые рынки товаров и услуг. Таким мнением, выступая на заседании Евразийского экономического совета, поделился президент России Владимир Путин.

«Среди приоритетов особо выделю наращивание усилий по созданию единых рынков товаров и услуг, дальнейшее развитие торгово-инвестиционных связей, укрепление производственной и технологической кооперации», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что по многим направлениям уже достигнуты серьезные результаты.

Напомним, в понедельник президент России находится с рабочей поездкой в Сочи. Путин уже встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также провел переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко.