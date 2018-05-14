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Страны ЕАЭС должны стремиться к сближению денежно-кредитной политики — Путин
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    Страны ЕАЭС должны стремиться к сближению денежно-кредитной политики — Путин

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    Страны ЕАЭС должны стремиться к сближению денежно-кредитной политики — Путин

    Сочи, 14 мая. Участники Евразийского экономического союза должны стремиться к сближению валютно-финансовой и денежно-кредитной политики, создавая единые рынки товаров и услуг. Таким мнением, выступая на заседании Евразийского экономического совета, поделился президент России Владимир Путин.

    «Среди приоритетов особо выделю наращивание усилий по созданию единых рынков товаров и услуг, дальнейшее развитие торгово-инвестиционных связей, укрепление производственной и технологической кооперации», — сказал российский лидер.    

    Путин подчеркнул, что по многим направлениям уже достигнуты серьезные результаты.

    Напомним, в понедельник президент России находится с рабочей поездкой в Сочи. Путин уже встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также провел переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко.  

    Автор: Федор Веснин
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