Министерство культуры Франции признало Севастополь российским
Париж, 14 мая. Министерство культуры Франции обозначило на карте Севастополь как территорию России. Соответствующая карта была опубликована на официальном сайте ведомства.
Министерство культуры опубликовало карту, на которой указаны участники международной акции «Ночь музеев — 2018». Одним из участников акции стал Севастопольский художественный музей имени М.П. Крошицкого. Ведомство указало, что музей расположен на территории Российской Федерации.
Напомним, в марте 2014 году прошел референдум, по результатам которого Крым стал частью России. Согласно данным, более 96% крымчан и 95% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение Крыма с Россией.