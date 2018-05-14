Президент ЮАР назначил своего заместителя спецпредставителем по связям с РФ

Претория, 14 мая. Заместитель президента ЮАР назначен специальным представителем по отношениям с Россией.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса назначил своего заместителя Дэвида Мабузу специальным представителем по отношениям с Россией, говорится на официальном сайте главы ЮАР.

«Президент Рамапоса ожидает дальнейшего усиления уже существующих политических, экономических и торговых связей между Южной Африкой и Россией», — отмечается в сообщении.

По словам президента ЮАР, отношения двух стран основаны на общих ценностях, среди которых главным является уважение к верховенству закона в международных отношениях. Рамапоса также отметил, что отношения России и ЮАР строятся на основе равноправия, взаимности, совместной выгоды и уважения к суверенитету и территориальной целостности государства.

Ранее стало известно, что компания РЖД имеет потенциал развития в Африке и возможности для плодотворного сотрудничества с компаниями из ЮАР.