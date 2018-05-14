Меню
Весь мир
Президент ЮАР назначил своего заместителя спецпредставителем по связям с РФ
Новости Сирии
Сирия: гражданин Македонии погиб, воюя на стороне террористов
Следующая новость
Загрузка...

    Президент ЮАР назначил своего заместителя спецпредставителем по связям с РФ

    88

    Президент ЮАР назначил своего заместителя спецпредставителем по связям с РФ

    Претория, 14 мая. Заместитель президента ЮАР назначен специальным представителем по отношениям с Россией.

    Президент ЮАР Сирил Рамапоса назначил своего заместителя Дэвида Мабузу специальным представителем по отношениям с Россией, говорится на официальном сайте главы ЮАР.

    «Президент Рамапоса ожидает дальнейшего усиления уже существующих политических, экономических и торговых связей между Южной Африкой и Россией», — отмечается в сообщении.

    По словам президента ЮАР, отношения двух стран основаны на общих ценностях, среди которых главным является уважение к верховенству закона в международных отношениях. Рамапоса также отметил, что отношения России и ЮАР строятся на основе равноправия, взаимности, совместной выгоды и уважения к суверенитету и территориальной целостности государства.

    Ранее стало известно, что компания РЖД имеет потенциал развития в Африке и возможности для плодотворного сотрудничества с компаниями из ЮАР. 

    Автор: Екатерина Кухарева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.