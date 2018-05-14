«Откуда у бабушки ценные вещи?»: зачем украинских школьников обязали докладывать о доходах родителей

Министерство образования Украины приступило к реализации так называемого «плана мониторинга успеваемости и досуга» учеников младших и средних классов, официальной целью которого является определение уровня учебного процесса и эффективности работы факультативных организаций (кружков). В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Прежде всего, в школах были распространены анкеты, где ребенку предстояло дать ответы на вопросы о совокупном доходе семьи, имеющихся в доме компьютерах, а также количестве мобильных телефонов и автомобилей, которыми пользуются родственники. В некоторых регионах подобные анкеты содержали пункты о «политической ориентации» отца или матери школьника, их возможном участии в АТО или разного рода антиправительственных выступлениях. Как утверждают юристы, такой «мониторинг» является прямым вторжением в частную жизнь тысяч украинских семей и может вызвать акции протеста родителей по всей стране.

Поначалу чиновники Украинского центра оценивания качества образования (УЦКО), с подачи профильного ведомства, проводящие соответствующее «анкетирование», попытались избежать возможного грандиозного скандала. Через подконтрольные официальному Киеву СМИ они заявили, что вопросы упомянутых анкет являются «типичными для всего цивилизованного мира». Дескать, в конечном итоге авторы «опросника» получают исчерпывающую информацию о том, как семейные экономические и социальные факторы сказываются на успеваемости того или иного ребенка, а соответственно — и на работе его учителей.

Затем в УЦКО вообще заявили, что ни о каком нарушении закона в данном конкретном случае не может быть и речи: заполнявший анкету ребенок не указывал своей фамилии и тем более домашнего адреса. А пункты, касающиеся политики, в опросных листах вообще отсутствовали — их на свой страх и риск добавили сами учителя всего в десяти — двадцати школах, да и то лишь в некоторых регионах. Но эти доводы общественность не убедили.

«О какой законности или даже простой этичности может идти речь, если моему ребенку не позволили сфотографировать текст анкеты на камеру мобильного телефона? Мне кажется, что посредством этих анкет действующая власть пытается получить максимальную информацию о доходах взрослого населения обнищавшей страны», — сетует в беседе с корреспондентом ФАН Николай Александрович, отец киевского третьеклассника Кирилла.

Как адвокат с двадцатилетним стажем Николай Александрович пообещал разобрать каждый вопрос анкет по параграфам административного и уголовного кодекса и обжаловать методы «школьной реформы» в судебном порядке.

«Я совершенно не удивлюсь, если уже завтра в мой дом ворвутся грабители в камуфляжной форме и потребуют дать ответ на классический вопрос, откуда у бабушки ценные вещи. После этого не стоит удивляться травле, которой государство подвергнет всех тех, чьих детей фактически заставили раскрыть семейные тайны», — продолжает адвокат.

Мнение отца киевского школьника Кирилла разделяют и другие родители в большинстве регионов Украины. Так, мама ученицы девятого класса лицея в Сумской области потребовала от руководства учебного заведения объяснить, почему ее дочь была вынуждена отвечать на вопрос анкеты «Где были ваши мать и отец во время «Революции Достоинства»? (События в центре Киева в 2013-2014 годах, получившие второе название «Евромайдан» — прим. ФАН).

На свою беду, девочка ответила: «Били бандеровцев». Казалось бы, невинная шутка ученицы обернулась для ее семьи кошмаром — главу семейства уволили с должности руководителя местного предприятия, а его супругу попросту сократили по предусмотренной законодательством статье. На этом фоне заявления украинских властей об «исключительно анонимном мониторинге» звучат поистине кощунственно.

«Одним из побочных эффектов таких опросов может стать намеренное завлечение детей в «патриотические кружки» и реальная попытка отследить «нетрудовые доходы» их родителей, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей европейский правозащитник Андерс Берг. — Таким образом, украинская власть делает все возможное, дабы усилить экономический и политический контроль над гражданами, пусть даже за счет несовершеннолетних».

Тем временем представители родительских комитетов Украины под угрозой блокады здания украинского кабмина потребовали от Минобразования отменить действующую практику нового «мониторинга», не имеющего ничего общего с учебно-воспитательным процессом. Это требование официальный Киев в своих лучших традициях предпочел проигнорировать.