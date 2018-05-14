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Склады в Киеве забросали взрывчаткой, есть пострадавшие
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    Склады в Киеве забросали взрывчаткой, есть пострадавшие

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    Склады в Киеве забросали взрывчаткой, есть пострадавшие

    Киев, 14 мая. Два взрывных устройства через забор бросили на территорию склада в Киеве, сообщили в пресс-службе городской полиции.

    На территории склада в Киеве произошел взрыв. Как оказалось, неизвестные через забор бросили два взрывных устройства.

    В результате инцидента пострадали шесть человек. Они работали на складе охранниками.

    Как передают украинские СМИ, пострадавших госпитализировали в больницу. На месте были изъяты фрагменты взрывчатки. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

    Склады в Киеве забросали взрывчаткой, есть пострадавшие

    Обстоятельства инцидента устанавливаются, в настоящее время на Украине ведется розыск причастных к взрыву лиц.

    Автор: Катерина Тимошенская
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