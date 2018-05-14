Склады в Киеве забросали взрывчаткой, есть пострадавшие

Киев, 14 мая. Два взрывных устройства через забор бросили на территорию склада в Киеве, сообщили в пресс-службе городской полиции.

На территории склада в Киеве произошел взрыв. Как оказалось, неизвестные через забор бросили два взрывных устройства.

В результате инцидента пострадали шесть человек. Они работали на складе охранниками.

Как передают украинские СМИ, пострадавших госпитализировали в больницу. На месте были изъяты фрагменты взрывчатки. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Обстоятельства инцидента устанавливаются, в настоящее время на Украине ведется розыск причастных к взрыву лиц.