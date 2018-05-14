Меню
Экономика
«Газпром» последовательно сокращает мощности для украинского транзита
Новости Сирии
Сирия: гражданин Македонии погиб, воюя на стороне террористов
Следующая новость
Загрузка...

    «Газпром» последовательно сокращает мощности для украинского транзита

    237

    Газпром последовательно сокращает мощности для украинского транзита

    Москва, 14 мая. Как сообщил первый заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, компания реализует программу по выводу мощностей с Центрального коридора, через который потоки российского газа пойдут на Украину и далее через Ужгород в Западную Европу.

    Первый этап должен быть завершен в 2019 году, когда будут выведены из эксплуатации 23 компрессорных цеха. Всего же в рамках данных мероприятий планируется вывести из эксплуатации 60 компрессорных цехов и свыше 4000 километров трубопроводов Центрального коридора.

    Данные мероприятия связаны с перенаправлением экспортных потоков российского газа в Европу в обход Украины с Центрального на Северный газотранспортный коридор. Речь идет о магистральных газопроводах «Бованенково — Ухта», «Бованенково — Ухта — 2», «Ухта — Торжок», «Ухта — Торжок — 2», логическим продолжением которых являются экспортные газопроводы «Северный поток» «Северный поток — 2».

    Газпром последовательно сокращает мощности для украинского транзита

    В «Газпроме» отмечают, что новые газовые магистрали значительно более эффективны, чем те, что эксплуатируются в Центральном коридоре и насчитывают уже три десятилетия. Поэтому вывод оборудования с украинского маршрута даст компании к 2020 году экономию в 1,6 млрд долларов. Как ранее сообщал глава «Газпрома» Алексей Миллер, итогом этой работы должно стать следующее: к началу 2020 года оптимальные мощности объемов транзита для «Газпрома» на границе с Украиной будут составлять всего около 10–15 млрд кубометров газа в год.

    Общая протяженность газотранспортной системы на территории России составляет 171,4 тыс. км. В транспортировке газа используются 253  компрессорные станции. Центральный коридор включает в себя систему магистральных газопроводов, построенных еще во времена СССР, в том числе «Уренгой – Помары — Ужгород», и предназначен для экспорта российского газа в Европу через территорию Украины.

    Автор: Николай Хренков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.