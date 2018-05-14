«Газпром» последовательно сокращает мощности для украинского транзита

Москва, 14 мая. Как сообщил первый заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, компания реализует программу по выводу мощностей с Центрального коридора, через который потоки российского газа пойдут на Украину и далее через Ужгород в Западную Европу.

Первый этап должен быть завершен в 2019 году, когда будут выведены из эксплуатации 23 компрессорных цеха. Всего же в рамках данных мероприятий планируется вывести из эксплуатации 60 компрессорных цехов и свыше 4000 километров трубопроводов Центрального коридора.

Данные мероприятия связаны с перенаправлением экспортных потоков российского газа в Европу в обход Украины с Центрального на Северный газотранспортный коридор. Речь идет о магистральных газопроводах «Бованенково — Ухта», «Бованенково — Ухта — 2», «Ухта — Торжок», «Ухта — Торжок — 2», логическим продолжением которых являются экспортные газопроводы «Северный поток» «Северный поток — 2».

В «Газпроме» отмечают, что новые газовые магистрали значительно более эффективны, чем те, что эксплуатируются в Центральном коридоре и насчитывают уже три десятилетия. Поэтому вывод оборудования с украинского маршрута даст компании к 2020 году экономию в 1,6 млрд долларов. Как ранее сообщал глава «Газпрома» Алексей Миллер, итогом этой работы должно стать следующее: к началу 2020 года оптимальные мощности объемов транзита для «Газпрома» на границе с Украиной будут составлять всего около 10–15 млрд кубометров газа в год.

Общая протяженность газотранспортной системы на территории России составляет 171,4 тыс. км. В транспортировке газа используются 253 компрессорные станции. Центральный коридор включает в себя систему магистральных газопроводов, построенных еще во времена СССР, в том числе «Уренгой – Помары — Ужгород», и предназначен для экспорта российского газа в Европу через территорию Украины.