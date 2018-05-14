Крымский мост дал 10 советов туристам, которые собираются на полуостров

Симферополь, 14 мая. На официальной странице, посвященной строительству Крымского моста в Facebook, появились советы для туристов, намеревающихся посетить российский полуостров.

В числе рекомендаций, которые нужно воспринимать с юмором, в частности советы «запастись креветками» и «подмигнуть грифонам».

Напомним, торжественная церемония открытия переправы состоится 15 мая. Движение автомобилей по Крымскому мосту запустят уже на следующий день, 16 мая.

Работы по строительству автомобильной части моста завершили со значительным опережением графика, изначально планировалось, что движение автотранспорта откроют только в конце текущего года.