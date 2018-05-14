Украина мечтает о войне и картошке. Колонка Олега Денежки

Керченский мост, соединивший Тамань и Крым, полноценно начал функционировать. Весьма символично: май, воскресенье и воссоединение. Я не мистик и не религиозен, но трудно видеть в этом только случайность.

На Украине тоже не считают это случайностью и плодотворно планируют, что с этим мостом делать. А что? Мост-то, по их могучей свидомой мысли, считай, что украинский. А если есть майно («имущество» по-украински), то что-то надо делать неизбежно.

Вообще-то, мост был сдан в эксплуатацию раньше. И по дате символично — как раз к празднику победы над нацизмом. Еще 9 мая подрядчик «Стройгазмонтаж» и заказчик строительства «Росавтодор» объявили об окончании строительства и подписания экспертами акта завершения приемки автомобильной нитки моста. Что примечательно, с опережением графика.

Однако самого моста мало. Мост должен обладать соответствующей транспортной инфраструктурой. Как сообщили в государственном комитете Республики Крым по дорожному хозяйству, 13 мая была завершена укладка участков прилегающих шоссе и открыто движение между центральной частью Керчи и микрорайоном Аршинцево в Тамани.

Это, конечно, не взятие Берлина, но скажем так: Рейхстаг взяли, осталось найти и разбомбить Рейхсканцелярию. Где-то на Банковской в Киеве. А там уже паника. В головах украинских патриотов роятся и жужжат разнообразные мысли, но пока они не могут определиться с их содержанием.

А ведь мантры на предмет того, что «моста не будет никогда», «это невозможно», «да мы вам не дадим», «это экологическая катастрофа», которые беспрерывно звучали со стороны самой демократической державы в мире, до сих пор считающей Крым собственной территорией, звонким эхом звучат в соцсетях. С одной стороны, призрачное эхо, с другой — реальный мост.

Впрочем, деятельные и активные украинские патриоты в собственных головах смотрят дальше, чем видят их глаза. У них вообще очень зоркие мозги и буйное воображение. Они уже «рассмотрели» российские конно-танковые дивизии в Донбассе, калининградских спецводолазов в донецком аэропорту и многочисленных шпионов по всей территории самой независимой в мире Украины. А теперь они прозорливо разгадали предназначение Керченского моста.

Это плацдарм. Не меньше, не больше, а в самую тютельку: «Россия оккупирует Украину с плацдарма территории Крыма». И не верить этому нельзя. Коварные планы российских генералов с улицы Гризодубовой в Москве разгадала не кто-нибудь, а самая настоящая глава комитета Верховной рады Украины по иностранным делам Анна Гопко.

Разгадала и тут же, не мешкая, обратилась к правительству Петра Порошенко. По ее мнению, необходимо срочно разместить на границе Херсонской области и Крыма подразделение Национальной гвардии и увеличить количество силовиков в приграничных населенных пунктах, граничащих с российским полуостровом.

«Ситуация с безопасностью на юге Херсонской области до сих пор не улучшилась по сравнению с весной 2014 года. <…> За четыре года оборонные возможности Украины значительно выросли, но присутствие силовых структур вблизи оккупированного Крыма мизерное, их недостаточно для эффективного противодействия постоянной подрывной деятельности России», — тревожно обратилась Гопко к премьер-министру Владимиру Гройсману и министру внутренних дел Арсену Авакову.

Оставим в стороне вопрос о том, кто куда углубился, углубимся сами. Контрольно-пропускной пункт Чонгар — это село на Украине в Геническом районе Херсонской области. Находится на Чонгарском полуострове и наряду с Перекопским перешейком и Арабатской стрелкой является местом, соединяющим Крымский полуостров с материком.

Фактически Чонгар находится посредине моря Сиваш. Достаточно одного взгляда на карту, чтобы увидеть, кто и куда углубился, если вы в жизни раскрасили фломастером хотя бы одну контурную карту. Но фамилия «Гопко» уже звучит тревожно.

Хотя это очень мудрое и, без малого, стратегическое предвидение. Протяженность российско-украинской границы составляет около 2250 км. Из них сухопутная — 1925,8 км. А морская, включая крохотный Перекопский перешеек и Сивашское море, которое татары называли гнилым, — 320 км. Это действительно самое удобное место для наступления.

Благодаря именно этой особенности — изоляции относительно материковой части — Крым стал последним оплотом остатков Золотой орды. Именно тут осколки улуса Джучи закрепились и почти 200 лет продолжали чувствовать себя относительно безопасно, изматывая Московское княжество, а впоследствии Россию набегами на приграничные территории. И длилось это до тех пор, пока в 1783 году императрица Екатерина II и граф Потемкин не поставили в этом вопросе точку. Крым стал российским.

Еще раз: не в 2014, а в 1783. И в 15 веке, когда туда вторглись татары, он украинским не был. И Украины не было. И даже Мазепа еще не родился.

А южным берегом владели итальянцы. Настоящие, из Генуи. Их крепости любой желающий может лицезреть в Феодосии и Судаке. И ни одной трипольско-шумерской могилы или горшка. Но Крым — украинский, и мост, соответственно, тоже, сомнений нет.

Вернемся к Крыму как к плацдарму. Для обороны он очень удобный. Присоединению к России в 1783 году предшествовали два похода князя Василия Голицына. Причем, имея более 120 тысяч единиц войска и 400 орудий, князь взять Перекоп отказался решительно.

Позже именно выгодная география Крыма позволила остаткам добровольческой армии Деникина закрепиться в 1920 году в Крыму. Красным частям командующего Фрунзе стоило немалых усилий и многократное преимущество, чтобы прорвать оборону барона Врангеля. А вот попытка контрнаступления, которое ранее было предпринято Белой армией, было отражено РККА без особых усилий.

Надо быть идиотом, чтобы планировать Крым в качестве плацдарма для наступления. А кем надо быть, чтобы ожидать наступления с этой стороны? Надо быть Гопко.

Но вернемся к мосту. У украинцев очередная проблема. На них обрушилась недвижимость и надо думать, что с ней делать. Украинский «Обозреватель» провел опрос читателей: как Украине лучше распорядиться Крымским мостом после «возвращения» полуострова в состав страны. Ну, возвращение-то неизбежно, кто бы спорил.

Так вот, 41% украинцев «решили» оставить мост себе, но сделать платным для россиян, а 32% посоветовали взорвать сооружение, чтобы оборвать любые связи с Россией. Лишь четверть опрошенных сообщили, что мост следует просто использовать по назначению.

Треть за то, чтобы взорвать. Они старят новую страну? Они взрывают старую. И строить ничего они не собираются. У них весна. Они садят картошку. Это и есть будущее Украины. Не верите? А ведь банкиры — люди серьезные.

Национальный банк Украины выпустил серебряную коллекционную монету, посвященную копанию картошки. На аверсе монеты размещено изображение куста картофеля, а на реверсе монеты — стилизованные изображения копающих мужчины и женщины. Фигуры людей изящно сгорблены и образуют сердце. Выполнены из золота. А из чего же еще? По кругу размещена надпись «Копание картошки».

Монета вышла тиражом 4 тысячи. Смеялись над Кличко, когда он сказал, что надо готовиться к земле? А вот оно что. Картошка. Земля. Копать.

Вообще-то, можно что угодно сочинять про Крым, но картошку в 1697 году прислал графу Шереметьеву будущий российский царь Петр I, который в то время в составе Великого посольства находился в Голландии. Там он и попробовал блюда из картошки. Понравилось.

Но чтобы внедрить ее в российский быт, потребовалось почти 100 лет, и удалось это — какой сюрприз! — опять же Екатерине II. А не Мазепе. А до этого картофель как экзотический плод возделывался только в окрестностях Петербурга и Москвы. А не Киева. Интересно, а вот та треть, которая предлагает взорвать мост, картошку ест?

Украина мечтает о войне и картошке, а Россия строит мосты.