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Сирия: появилось видео удара ВВС Ирака по штабу террористов ИГ в провинции Хасака
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    Сирия: появилось видео удара ВВС Ирака по штабу террористов ИГ в провинции Хасака

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    Сирия: появилось видео удара ВВС Ирака по штабу террористов ИГ в провинции Хасака

    Дамаск, 14 мая. В Сети появилось видео авиаудара военно-воздушных сил Ирака по объектам террористов в Сирии.

    ВВС Ирака нанесли авиаудар по позициям террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) в сирийской провинции Хасака. В ходе операции использовались истребители F-16 Fighting Falcon. ВВС Ирака уничтожили здание, в котором базировался штаб командования ИГ, а также центр логистической поддержки террористов. Операция ВВС Ирака осуществлялась в координации с Россией, Ираном и командованием сирийской армии.

    По итогам операции иракские военные отметили, что удар по объектам террористов был нанесен из соображений безопасности, поскольку присутствие террористов ИГ в приграничных районах представляет угрозу Ираку и Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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