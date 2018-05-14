Безногий китайский пенсионер покорил Эверест

Пекин, 14 мая. Пожилой мужчина из Китая стал первым человеком в мире с обеими ампутированными ногами, который покорил вершину Эвереста с непальской стороны.

Китайский 70-летний альпинист Ся Боюй добрался до вершины высочайшей в мире горы с южной стороны. Как стало известно, пожилой мужчина смог покорить Эверест лишь с пятой попытки. По информации «Пятого канала», альпинист достиг вершины горы в 08.40 по местному времени.

Double amputee Xia Boyu scaled the world's highest peak #Qomolangma on Monday on his fifth attempt climbing the 8,848-metre mountain. https://t.co/uzmKl2v8hC pic.twitter.com/jjL9T2ArUW — China Plus News (@ChinaPlusNews) May 14, 2018

Мужчина лишался ног после своей первой экспедиции на Эверест в 1975 году, которая прошла неудачно. Однако это не остановило его, и он попытался покорить пик Эвереста в 2014, 2015, 2016 годах, но реализовать поставленные цели мешали плохие погодные условия, землетрясение, сход лавины.

Как сообщает «ПолитЭксперт», Марк Инглис с обеими ампутированными ногами смог покорить Эверест с тибетской стороны в 2006 году.