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Безногий китайский пенсионер покорил Эверест
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    Безногий китайский пенсионер покорил Эверест

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    Безногий китайский пенсионер покорил Эверест

    Пекин, 14 мая. Пожилой мужчина из Китая стал первым человеком в мире с обеими ампутированными ногами, который покорил вершину Эвереста с непальской стороны.

    Китайский 70-летний альпинист Ся Боюй добрался до вершины высочайшей в мире горы с южной стороны. Как стало известно, пожилой мужчина смог покорить Эверест лишь с пятой попытки. По информации «Пятого канала», альпинист достиг вершины горы в 08.40 по местному времени.

    Мужчина лишался ног после своей первой экспедиции на Эверест в 1975 году, которая прошла неудачно. Однако это не остановило его, и он попытался покорить пик Эвереста в 2014, 2015, 2016 годах, но реализовать поставленные цели мешали плохие погодные условия, землетрясение, сход лавины.

    Безногий китайский пенсионер покорил Эверест

    Как сообщает «ПолитЭксперт», Марк Инглис с обеими ампутированными ногами смог покорить Эверест с тибетской стороны в 2006 году.

    Автор: Дарья Смолина
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