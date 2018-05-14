Сирия сегодня: ВВС Ирака ударили по террористам, США и Израиль дестабилизируют обстановку в САР

Сирия, 14 мая. Иракские истребители уничтожили командный пункт боевиков. Турция обвинила США и Израиль в дестабилизации обстановки в САР. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

ВВС Ирака уничтожили командный пункт террористов

Командование объединенных операции Багдада объявило, что ВВС Ирака нанесли в понедельник удар по командному пункту запрещенной в России террористической организации «Исламское государство1» на территории САР. Об этом сообщает иракский телеканал «Ас-Сумария».

«В соответствии с указанием главнокомандующего вооруженными силами Хайдера аль-Абади и в результате координации объединенными операциями иракские самолеты F16 нанесли удар по командному пункту и пункту логистической поддержки группировки ИГ1 на юге района ад-Дашиша на территории Сирии и полностью уничтожили объект», — значится в сообщении.

Как стало известно, цели были выбраны согласно поступившей из Сирии разведывательной информации. Работающие на месте разведчики доложили, что в командном пункте собралось несколько высокопоставленных полевых командиров. Представители армии Ирака пообещали предоставить более детальную информацию об операции позже.

США и Израиль дестабилизируют обстановку в Сирии

Ракетные удары Израиля по сирийским объектам и военная помощь Вашингтона курдским вооруженным формированиям в САР угрожают миру на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Израиль уже нанес более 50 ракетных ударов по Сирии, провоцируя новую войну в регионе… Давать позитивную оценку подобным шагам невозможно. Зачем нужны эти ракетные удары? Какова цель? Мы не можем подтвердить факт ударов с сирийской территории в направлении Израиля, что стало предлогом для ракетных ударов по Сирии», — подчеркнул турецкий лидер во время визита в Великобританию.

При этом Эродоган напомнил, что «США отправили в Сирию пять тысяч грузовиков с оружием. В Сирии приземлились две тысячи транспортных самолетов с вооружением. Зачем такое количество оружия? США проводят гонку вооружений в регионе…». По словам президента Турции, такие действия не только разочаровывают Анкару, но и ставят по угрозу формирования мира на всей территории Ближнего Востока.

«Поэтому подходы Вашингтона к ситуации в регионе недопустимы», — заключил Эрдоган.

Напомним, в минувший четверг армия обороны Израиля атаковала десятки военных целей, принадлежащих иранским формированиям «Аль-Кудс» в Сирии. Представитель израильской армии заявил, что это было сделано в ответ на ракетный обстрел со стороны иранских сил, дислоцированных на территории САР.

Отсутствие США не повлияет на астанинский процесс

Необходимость астанинского процесса для стабилизации обстановки в Сирии никем не оспаривается. Исключения составляют США и их союзников, отсутствие которых не повлияет на процесс переговоров, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

«Астанинский процесс идет, тем более, что мы выполняем все те указания руководства трех стран, которые были приняты, был саммит в Сочи, был саммит в Анкаре, предусматривается проведение саммита в Иране, министерские встречи были проведены», — сообщил он.

Напомним, 14-15 мая в Астане проходит девятый раунд переговоров по Сирии. США впервые не участвуют во встречах.

1 Организация запрещена на территории РФ.