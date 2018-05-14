Рамадан-2018: когда наступает, что запрещено, кто освобожден от поста, ифтар, садака и закят

Мусульмане всего мира, в том числе последователи ислама, живущие в России, готовятся вступить в важнейший для религиозной жизни период — начинается рамадан, который называют священным месяцем.

Когда наступает и сколько длится рамадан в 2018 году

В 2018 году священный месяц рамадан наступает с вечера вторника, 15 мая, и длится до вечера четверга, 14 июня.

Почему месяц рамадан считается священным

Рамадан — это девятый месяц лунного исламского календаря. Слово «рамадан» в переводе с арабского означает «знойный», «жаркий», «палящий». Дело в том, что, как правило, рамадан приходится на жаркое время года.

Именно потому что жизнь в это время особенно трудна из-за жары, верующие стараются совершить подвиг духа и тела, означающий их верность Аллаху, твердость в вере и готовность очиститься не только телесно, но и духовно. Считается, что если во время рамадана человек грешит или даже просто предается греховным мыслям, его пост является недействительным перед Аллахом.

Соблюдение поста в рамадан — один из столпов ислама

Для мусульман рамадан — это время обязательного поста и молитв. Соблюдение поста в этот месяц относится к пяти столпам ислама.

Пост во время рамадана называется ураза. Помимо уразы к столпам ислама относятся также: произнесение символа веры «Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк его», который называется шахада; пять ежедневных молитв (намаз); участие в выплатах на неимущих (закят) и паломничество в Мекку (хадж).

Что запрещено в рамадан

В дополнение к обязательным молитвам во время рамадана на мусульман налагаются достаточно тяжелые запреты: верующим запрещено в дневное время есть и пить, а также курить. Также в светлое время суток под запретом интимная близость, есть и другие специфические ограничения.

Кого освобождают от поста в рамадан

Пост (ураза) в рамадан является обязательным для всех достигших половой зрелости здоровых (физически и ментально) мусульман. Соблюдение поста предписано как мужчинам, так и женщинам.

Соответственно, ислам разрешает не соблюдать пост всем, кто не относится к указанной категории. Это дети, больные (в том числе душевнобольные) и пожилые, а также последователи других религий и атеисты. Кроме того, от поста освобождаются беременные, кормящие и недавно родившие женщины, а также женщины во время менструаций.

Тем, кто находится в пути, во время поста в рамадан разрешены послабления.

Как «расплачиваются» за пропущенные дни поста во время рамадана

Если верующий пропустил дни поста во время рамадана, он должен «отдать» их в следующем месяце — то есть поститься столько дней, сколько было пропущено. Многие верующие, отказывающиеся от поста по состоянию здоровья, считают своим долгом также «расплатиться» за допущенное послабление: предписано за каждый пропущенный день накормить неимущего на сумму, которую жертвователь обычно тратит в день на еду. Этот взнос называется фидия, в мусульманских регионах России он составляет примерно 200 рублей за каждый пропущенный день уразы.

Как проходит день во время рамадана

За полчаса до рассвета мусульманин должен закончить утренний прием пищи, эта трапеза называется сухур. С наступлением рассвета в течение всего рамадана каждый последователь ислама заявляет о намерении соблюдать пост во имя Аллаха, это заявление называется ният. Ночная трапеза, которая называется ифтар, начинается сразу после захода солнца (для каждого региона есть специальное расписание). Для ифтара в основном используется вода или молоко, а также фрукты или сухофрукты, например финики.

Также во время рамадана последователям ислама предписано чтение Корана и активное участие в благотворительности. Для этого существует два вида милостыни, которую раздают верующие: добровольная (садака) и обязательная (закят).

Рамадан и намаз

Пятикратная ежедневная молитва (намаз) вообще-то является обязательной для всех мусульман. Но в рамадан эту заповедь исполняют даже те, кто в другое время не слишком строг в исполнении религиозных предписаний.

Молитвы (как обязательные, так и добровольные) произносятся в строго определенное время, которое устанавливается для каждого региона. Многие исламские ресурсы, в том числе на русском языке, предлагают точное расписание молитв во время рамадана. С расписанием можно ознакомиться, например, здесь, выбрав свой город.

Рамадан и Ураза-байрам

Рамадан в 2018 году завершится вечером в четверг, 14 июня, вторым по значимости мусульманским праздником Ураза-байрам (Ид аль-Фитр). После совместной молитвы все верующие примут участие в общей праздничной трапезе. На эту часть торжества у мусульман принято приглашать соседей и друзей другого вероисповедания или атеистов. Подробнее о празднике Ураза-байрам читайте в материалах Федерального агентства новостей.

Добровольная и обязательная милостыни (садака и закят)

Во время рамадана и Ураза-байрама мусульманам предписано угощать неимущих, а также раздавать добровольную милостыню (садаку). Есть и обязательная милостыня, которую предписано отдавать в пользу бедных, она называется закят.

Размер садаки каждый верующий определяет для себя сам, а относительно обязательных выплат на благотворительность существуют определенные правила.

Денежные суммы, которые следует потратить на милостыню, в каждом регионе устанавливают духовные лидеры общины. Так, в некоторых мусульманских регионах России человек платит закят, если его доход или принадлежащее ему имущество (нисаб) оценивается в сумму, начиная от 200 тысяч рублей.

Для обязательной выплаты садаки-фитра (милостыни, которую раздают бедным сразу по окончании рамадана) у верующего должен быть нисаб (доход) не ниже 20 тысяч рублей. В зависимости от своего благосостояния человек должен заплатить в качестве садаки-фитра от 100 до 600 рублей.