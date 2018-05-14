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Жириновский назвал сумму своей пенсии
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    Жириновский назвал сумму своей пенсии

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    Жириновский назвал сумму своей пенсии

    Москва, 14 мая. Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский рассказал, какую пенсию он получает.

    В этот понедельник в Государственной думе РФ проходит встреча уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и депутатов ЛДПР.

    «У меня 25 тысяч пенсия», — передает слова Жириновского РИА Новости.

    Напомним, с начала текущего года городской социальный стандарт пенсионных выплат для неработающих пенсионеров увеличился на три тысячи рублей и достиг размеров в 17,5 тысяч рублей.

    Накануне в Совете федераций успокоили граждан Российской Федерации из-за предложений министерства финансов сократить расходы на пенсии.

    Автор: Дана Балан
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