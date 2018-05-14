Жириновский назвал сумму своей пенсии

Москва, 14 мая. Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский рассказал, какую пенсию он получает.

В этот понедельник в Государственной думе РФ проходит встреча уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и депутатов ЛДПР.

«У меня 25 тысяч пенсия», — передает слова Жириновского РИА Новости.

Напомним, с начала текущего года городской социальный стандарт пенсионных выплат для неработающих пенсионеров увеличился на три тысячи рублей и достиг размеров в 17,5 тысяч рублей.

Накануне в Совете федераций успокоили граждан Российской Федерации из-за предложений министерства финансов сократить расходы на пенсии.