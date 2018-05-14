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Суд Ирака приговорил к смертной казни убийцу российского дипломата
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    Суд Ирака приговорил к смертной казни убийцу российского дипломата

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    Суд Ирака приговорил к смертной казни убийцу российского дипломата

    Багдад, 14 мая. Террорист, обвиняемый в убийстве российского дипломата в 2006 году, приговорен к смертной казни через повешение Центральным уголовным судом Ирака.

    По словам представителя Высшего судебного совета Ирака Абдель Саттара Биркадара, обвиняемый признался в похищении в составе вооруженной группировки четверых иностранных граждан. Двое дипломатов были зарезаны, другие двое застрелены.

    Нападение на сотрудников посольства России в Багдаде было совершено 3 июня 2006 года. Погиб сотрудник российской дипломатической миссии Виталий Титов. Нападавшие похитили, затем убили третьего секретаря посольства Федора Зайцева, а также сотрудников дипломатической миссии Рината Аглиулина, Анатолия Смирнова и Олега Федосеева.

    Обвиняемый террорист участвовал в казни одного из дипломатов, затем группировка избавилась от тел, выбросив их в реку Тигр, пишет РИА Новости.

    Ранее стали известны подробности террористического акта в Париже, где вооруженный ножом мужчина напал на прохожих.

    Автор: Екатерина Кухарева
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