Суд Ирака приговорил к смертной казни убийцу российского дипломата

Багдад, 14 мая. Террорист, обвиняемый в убийстве российского дипломата в 2006 году, приговорен к смертной казни через повешение Центральным уголовным судом Ирака.

По словам представителя Высшего судебного совета Ирака Абдель Саттара Биркадара, обвиняемый признался в похищении в составе вооруженной группировки четверых иностранных граждан. Двое дипломатов были зарезаны, другие двое застрелены.

Нападение на сотрудников посольства России в Багдаде было совершено 3 июня 2006 года. Погиб сотрудник российской дипломатической миссии Виталий Титов. Нападавшие похитили, затем убили третьего секретаря посольства Федора Зайцева, а также сотрудников дипломатической миссии Рината Аглиулина, Анатолия Смирнова и Олега Федосеева.

Обвиняемый террорист участвовал в казни одного из дипломатов, затем группировка избавилась от тел, выбросив их в реку Тигр, пишет РИА Новости.

Ранее стали известны подробности террористического акта в Париже, где вооруженный ножом мужчина напал на прохожих.