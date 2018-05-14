Сирия: правительственные силы отбили атаку террористов в провинции Идлиб

Дамаск, 14 мая. Подразделения Национальных сил обороны Сирии отбили масштабную атаку террористов на северо-востоке провинции Идлиб. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на военный источник.

По данным источника, отряды боевиков атаковали позиции правительственных сил в районе городов Кефрая и Эль-Фуа. Боевики попытались прорвать линию обороны в районе фермы Брума к западу от Кафраи. Правительственные силы отбили атаку террористов, в результате чего боевики понесли существенные потери.

Кроме того, боевики террористической группировки «Джебхат-ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) атаковали позиции Национальных силы обороны Сирии в районе города Эль-Фуа. Однако атака террористов быстро захлебнулась благодаря ударам ВВС Сирии. Сирийская авиация нанесла удары по террористам в районе фермы Аль-Савакиев, после чего правительственные силы контратаковали боевиков, которые были вынуждены отступить.

1 Организация запрещена на территории РФ.