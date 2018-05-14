Консула Украины в Гамбурге отстранили от должности по подозрению в антисемитизме

Киев, 14 мая. Консула Украины в Гамбурге отстранили от служебных обязанностей на время расследования о подозрении в антисемитизме.

Расследование началось после сообщений о том, что Василий Марущинец размещает на своей странице в соцсетях антисемитские публикации. Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

Украинские СМИ уже сообщали о том, что Марущинец создает в своих социальных сетях посты с антисемитскими сообщениями. Глава МИД Украины Павел Климкин обещал проверить эти заявления и разобраться. Теперь МИД начали дисциплинарное дело в отношении консула в Гамбурге.

«На данный момент консул отстранен от исполнения служебных обязанностей, рассматривается вопрос о его возможном отзыве в ближайшее время», — заявила Беца интернет-изданию «Украинская правда».

Пока консула отстранили на время проверок. О его антисемитских настроениях ранее уже заявлял блогер Анатолий Шарий.

