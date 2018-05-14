Меню
Политика
Консула Украины в Гамбурге отстранили от должности по подозрению в антисемитизме
Новости Сирии
Сирия: гражданин Македонии погиб, воюя на стороне террористов
Следующая новость
Загрузка...

    Консула Украины в Гамбурге отстранили от должности по подозрению в антисемитизме

    162

    Консула Украины в Гамбурге отстранили от должности по подозрению в антисемитизме

    Киев, 14 мая. Консула Украины в Гамбурге отстранили от служебных обязанностей на время расследования о подозрении в антисемитизме.

    Расследование началось после сообщений о том, что Василий Марущинец размещает на своей странице в соцсетях антисемитские публикации. Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

    Украинские СМИ уже сообщали о том, что Марущинец создает в своих социальных сетях посты с антисемитскими сообщениями. Глава МИД Украины Павел Климкин обещал проверить эти заявления и разобраться. Теперь МИД начали дисциплинарное дело в отношении консула в Гамбурге. 

     «На данный момент консул отстранен от исполнения служебных обязанностей, рассматривается вопрос о его возможном отзыве в ближайшее время», — заявила Беца интернет-изданию «Украинская правда».

    Пока консула отстранили на время проверок. О его антисемитских настроениях ранее уже заявлял блогер Анатолий Шарий. 
     

    Автор: Светлана Цимбалюк
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.