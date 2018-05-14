Глава делегации САР на переговорах в Астане прокомментировал встречу с делегациями РФ и Ирана

Астана, 14 мая. Представитель правительства Сирии на переговорах в Астане, посвященных урегулированию в ближневосточном государстве, Башар Джаафари прокомментировал состоявшиеся встречи с представителями РФ и Ирана.

Глава делегации САР назвал переговоры с коллегами конструктивными.

«Мы провели конструктивные переговоры с главами российской и иранской делегаций», — сказал Джаафари.

По его словам, участники встречи затронули вопросы, относящиеся к реализации астанинских договоренностей, а также обсудили возможный проект итогов девятого раунда переговоров в Астане.

Напомним, в понедельник в Казахстане проходит очередной раунд переговоров по сирийской проблематике. Делегация сирийской вооруженной оппозиции должна прибыть в Астану во второй день переговоров.