Меню
Россия
Медведев одобрил строительство скоростной уральской магистрали
Новости Сирии
Сирия: гражданин Македонии погиб, воюя на стороне террористов
Следующая новость
Загрузка...

    Медведев одобрил строительство скоростной уральской магистрали

    63

    Медведев одобрил строительство скоростной уральской магистрали

    Москва, 14 мая. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая соединит Челябинск и Екатеринбург.

    На совещании в понедельник, 14 мая, Медведев одобрил строительство скоростной уральской магистрали. Глава правительства заметил, что этот проект окажет положительное влияние на развитие региона. По его информации, путь от Челябинска до Екатеринбурга после запуска этой магистрали будет составлять около часа с небольшим.

    «Это распоряжение правительства, которое меняет транспортную стратегию в этой части, — приводит слова Медведева «Свободная пресса». — Эта магистраль должна быть интегрирована в общероссийскую сеть».

    Медведев одобрил строительство скоростной уральской магистрали

    Отметим, что на данный момент из Екатеринбурга в Челябинск по железной дороге можно добраться минимум за 4,5 часа.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.