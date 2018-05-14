Москва, 14 мая. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая соединит Челябинск и Екатеринбург.

На совещании в понедельник, 14 мая, Медведев одобрил строительство скоростной уральской магистрали. Глава правительства заметил, что этот проект окажет положительное влияние на развитие региона. По его информации, путь от Челябинска до Екатеринбурга после запуска этой магистрали будет составлять около часа с небольшим.

«Это распоряжение правительства, которое меняет транспортную стратегию в этой части, — приводит слова Медведева «Свободная пресса». — Эта магистраль должна быть интегрирована в общероссийскую сеть».

Отметим, что на данный момент из Екатеринбурга в Челябинск по железной дороге можно добраться минимум за 4,5 часа.