Названа дата открытия движения для автотранспорта по Крымскому мосту

Севастополь, 14 мая. Автомобильное движение по Крымскому мосту будет открыто раньше предусмотренного госконтрактом срока. Транспортные средства смогут проехать по мосту через Керченский пролив уже 16 мая.

Движение по Крымскому мосту для автомобилистов откроется в 05.30 по московскому времени 16 мая. Отметим, что согласно госконтракту движение по мосту должны были бы запустить в декабре текущего года.

«Первыми по мосту проедут местные жители — крымчане и кубанцы», — говорится в пресс-релизе информационного центра «Крымский мост».

С двух берегов пролива будет одновременно открыт проезд для пассажирских автобусов и легкового транспорта. Максимальная скорость движения составит 90 километров в час, при этом остановка на мосту будет запрещена. Въезды на автоподходы к Крымскому мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов будут открыты в 04.30 16 мая.

Автодорожную часть Крымского моста торжественно откроют строители 15 мая, их техника проедет по трассе.