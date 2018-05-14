Путин 15 мая примет участие в торжественной церемонии открытия Крымского моста

Москва, 14 мая. Российский лидер Владимир Путин во вторник, 15 мая, примет участие в торжественной церемонии открытия Крымского моста. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Кремля.

В грядущий вторник, 15 мая, российский президент примет участие в открытии автодорожной части Крымского моста.

«Глава государства ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив», — следует из сообщения.

В Кремле также уточнили, что автомобильное движение по Крымскому мосту с обеих сторон откроется в среду, 16 мая.

В торжественном мероприятии также примут участие все причастные к возведению моста: строители, инженеры, руководители отрасли и регионов, добавили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что транспортное движение по Крымскому мосту запустят 16 мая в 05.30 (по московскому времени), а первыми по мосту проедут крымчане и кубанцы.