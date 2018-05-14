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Россия
Путин 15 мая примет участие в торжественной церемонии открытия Крымского моста
Общество
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    Путин 15 мая примет участие в торжественной церемонии открытия Крымского моста

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    Путин 15 мая примет участие в торжественной церемонии открытия Крымского моста

    Москва, 14 мая. Российский лидер Владимир Путин во вторник, 15 мая, примет участие в торжественной церемонии открытия Крымского моста. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Кремля.

    В грядущий вторник, 15 мая, российский президент примет участие в открытии автодорожной части Крымского моста.

    «Глава государства ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив», — следует из сообщения.

    В Кремле также уточнили, что автомобильное движение по Крымскому мосту с обеих сторон откроется в среду, 16 мая.

    Путин 15 мая примет участие в торжественной церемонии открытия Крымского моста

    В торжественном мероприятии также примут участие все причастные к возведению моста: строители, инженеры, руководители отрасли и регионов, добавили в пресс-службе Кремля.

    Отмечается, что транспортное движение по Крымскому мосту запустят 16 мая в 05.30 (по московскому времени), а первыми по мосту проедут крымчане и кубанцы.

    Автор: Дана Балан
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