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Медведев представит состав нового правительства на встрече с президентом Владимиром Путиным
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    Медведев представит состав нового правительства на встрече с президентом Владимиром Путиным

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    Медведев представит состав нового правительства на встрече с президентом Владимиром Путиным

    Москва, 14 мая. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом России 15 мая представит предложения по структуре нового правительства.

    По словам пресс-секретаря главы правительства Натальи Тимаковой, конкретные кадровые назначения озвучены не будут.

    Согласно статье 112 Конституции РФ, премьер-министр обязан предоставить президенту РФ предложения о структуре федеральных органов власти не позднее недельного срока после назначения председателя правительства.

    Напомним, что Дмитрий Медведев после назначения его Владимиром Путиным 8 мая на пост председателя правительства подчеркнул, что главная цель его работы – качественный прорыв в экономике, социальной и других сферах.

    Автор: Екатерина Кухарева
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