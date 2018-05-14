Медведев представит состав нового правительства на встрече с президентом Владимиром Путиным

Москва, 14 мая. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом России 15 мая представит предложения по структуре нового правительства.

По словам пресс-секретаря главы правительства Натальи Тимаковой, конкретные кадровые назначения озвучены не будут.

Согласно статье 112 Конституции РФ, премьер-министр обязан предоставить президенту РФ предложения о структуре федеральных органов власти не позднее недельного срока после назначения председателя правительства.

Напомним, что Дмитрий Медведев после назначения его Владимиром Путиным 8 мая на пост председателя правительства подчеркнул, что главная цель его работы – качественный прорыв в экономике, социальной и других сферах.