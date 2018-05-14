Евросоюз теряет субъектность: политолог оценил последствия введения санкций против Польши в Совете ЕС

Первый вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что Польша остается под угрозой применения санкций в Совете ЕС из-за спорной ситуации с судебной реформой. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер полагает, что это начало конца Евросоюза как влиятельной политической единицы.

«У Польши плохие отношения с Германией, и Германия использует легальную процедуру, чтобы сдержать Польшу, которая по большинству важных для немцев вопросов — таких, например, как «Северный поток-2», — игнорирует Германию. В целом по отношению к Германии Польша занимает абсолютно независимую, а местами даже враждебную позицию. И естественно, что Германия пытается с этим как-то справиться, но не поднимая ставки, не накаляя обстановку, а с помощью легальной процедуры в Совете ЕС», — заметил политолог Владимир Брутер в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований подчеркнул, что Германия подвешивает вопрос санкций против Польши, но не заявляет об их немедленном введении.

«Противостояние Польши с Германией, безусловно, связано с тем, что у власти в Польше находятся националисты, которые враждебны к немцам и русским одновременно. Исторически они еще были враждебны к евреям и православным, но евреев в Польше практически нет, а православных – немного, поэтому остался только геополитический конфликт, в котором Германия находится с одной стороны, а Россия — с другой», — объяснил Владимир Брутер.

Политолог также отметил, что имеющийся конфликт между Польшей и Германией внутри Евросоюза де-юре вряд ли приведет к развалу европейского экономического и политического объединения, но де-факто ослабит его.

«Чтобы развалить Евросоюз, необходим совершенно другой набор обстоятельств. При этом следует учитывать, что нынешние отношения между Германией и Польшей, Германией и Венгрией и так показывают отсутствие единства в объединении. Одно дело — де-юре считаться одним целым, а другое — быть сплоченными де-факто и использовать это для определения своих преимуществ, в том числе по отношению к Соединенным Штатам или по отношению к России. Мы видели, что введение санкций против России вызвало большое внутреннее брожение в ЕС. Очень сложно проводить политику, в которой ты не уверен. Поэтому ЕС, скорее, не развалится, но потеряет свою субъектность, пока не найдет какое-то новое свое лицо», — сказал Владимир Брутер.

Однако, по мнению политолога, вероятность обрести новое лицо также мала.