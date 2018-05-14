Главное — не затягивать: эксперт рассказал, как России вернуть пальму первенства в космосе

Глава американской компании SpaceX Илон Маск во время предстартовой конференции, посвященной первому пуску ракеты Falcon 9 Block 5, заявил о возможном сокращении издержек на повторный запуск носителя до 5-6 миллионов долларов в течение трех ближайших лет.

Миллиардер уверен, что себестоимость космических запусков будет снижаться, если каждый элемент ракеты-носителя станет многоразовым. В настоящее время, по его мнению, 60% стоимости Falcon 9 приходится на первую ступень, 20% — на вторую, по 10% — на головной обтекатель и все остальное. Топливо обходится от 300 до 400 тысяч долларов.

При этом Маск намерен провести около 300 пусков ракеты Block 5 до введения в эксплуатацию супертяжелой ракеты BFR (Big Falcon Rocket). Первая ступень последней версии допускает десять и более пусков без ремонта. Маск также заявил, что после незначительных доработок Block 5 можно будет запускать до ста раз. До 2019 года включительно SpaceX планирует с одной и той же первой ступенью запустить Block 5 сразу два раза в течение одних суток.

«Боюсь, что мы уже потеряли пальму первенства страны рекордсмена по количеству пусков иностранных космических аппаратов. Главная ведь задача для всех космических стран — заполучить себе как можно больше пусков. На протяжении последних 10 лет у нас было приблизительно 60% от всего мирового парка запусков, но сейчас мы берем на себя существенно меньше половины. А все потому что появился Илон Маск с его Falcon и Китай, где рабочая сила оплачивается существенно меньше чем в России, а значит, и стоимость запуска намного меньше», — сообщил в интервью корреспонденту ФАН научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин.

Тем не менее, ситуацию может изменить высокотехнологичный инженерный рывок, о котором в середине апреля 2018 года сообщал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. По его словам, разрабатываемые в России возвращаемые ракеты должны быть крылатыми и приземляться по авиационному принципу.

«При этом Рогозин называет очень и очень оптимистичные цифры по датам первого пуска таких блоков — 2024 год. Это семь лет, однако я считаю, что времени для реализации подобных планов потребуется больше, лет десять, как минимум, и кто знает, как за это время изменится мировая космонавтика. Но я уверен, что Маску не хватит трех лет на его планы по снижению стоимости запуска, это тоже очень оптимистичный прогноз, ведь инженерия — это дело сложное, требующее кропотливых расчетов и постоянных испытаний, которые не проводятся по одному щелчку пальцев», — продолжает собеседник ФАН.

В свою очередь российский астроном Николай Лагин уверен, что на разработку российских возвращаемых ступеней уйдет чуть меньше десяти лет.

«Если сделать, как предлагает Рогозин, с раскрываемыми после отстыковки крыльями и посадкой по самолетному, то у нас есть шанс быстрее вернуть себе пальму первенства. Тем более есть наработки по программному обеспечению МТКК «Буран», который после полета в космос садился на аэродром в автоматическом режиме. Технологии позволяют, главное — не затягивать», — заключил Лагин.

Отметим, стоимость пуска новой Falcon 9 начинается с 62 миллионов долларов, с ранее использованной первой ступенью — от 50 миллионов. Первый пуск тяжелой ракеты Falcon 9 версии Block 5 состоялся 11 мая 2018 года с первым телекоммуникационным спутником Бангладеш Bangabandhu-1.