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Главное — не затягивать: эксперт рассказал, как России вернуть пальму первенства в космосе
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    Главное — не затягивать: эксперт рассказал, как России вернуть пальму первенства в космосе

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    Ракета "Союз"

    Глава американской компании SpaceX Илон Маск во время предстартовой конференции, посвященной первому пуску ракеты Falcon 9 Block 5, заявил о возможном сокращении издержек на повторный запуск носителя до 5-6 миллионов долларов в течение трех ближайших лет.

    Миллиардер уверен, что себестоимость космических запусков будет снижаться, если каждый элемент ракеты-носителя станет многоразовым. В настоящее время, по его мнению, 60% стоимости Falcon 9 приходится на первую ступень, 20% — на вторую, по 10% — на головной обтекатель и все остальное. Топливо обходится от 300 до 400 тысяч долларов.

    При этом Маск намерен провести около 300 пусков ракеты Block 5 до введения в эксплуатацию супертяжелой ракеты BFR (Big Falcon Rocket). Первая ступень последней версии допускает десять и более пусков без ремонта. Маск также заявил, что после незначительных доработок Block 5 можно будет запускать до ста раз. До 2019 года включительно SpaceX планирует с одной и той же первой ступенью запустить Block 5 сразу два раза в течение одних суток.

    Главное не затягивать: эксперт рассказал, как России вернуть пальму первенства по количеству космических пусков

    «Боюсь, что мы уже потеряли пальму первенства страны рекордсмена по количеству пусков иностранных космических аппаратов. Главная ведь задача для всех космических стран — заполучить себе как можно больше пусков. На протяжении последних 10 лет у нас было приблизительно 60% от всего мирового парка запусков, но сейчас мы берем на себя существенно меньше половины. А все потому что появился Илон Маск с его Falcon и Китай, где рабочая сила оплачивается существенно меньше чем в России, а значит, и стоимость запуска намного меньше», — сообщил в интервью корреспонденту ФАН научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин.

    Тем не менее, ситуацию может изменить высокотехнологичный инженерный рывок, о котором в середине апреля 2018 года сообщал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. По его словам, разрабатываемые в России возвращаемые ракеты должны быть крылатыми и приземляться по авиационному принципу.

    «При этом Рогозин называет очень и очень оптимистичные цифры по датам первого пуска таких блоков — 2024 год. Это семь лет, однако я считаю, что времени для реализации подобных планов потребуется больше, лет десять, как минимум, и кто знает, как за это время изменится мировая космонавтика. Но я уверен, что Маску не хватит трех лет на его планы по снижению стоимости запуска, это тоже очень оптимистичный прогноз, ведь инженерия — это дело сложное, требующее кропотливых расчетов и постоянных испытаний, которые не проводятся по одному щелчку пальцев», — продолжает собеседник ФАН.

    Главное не затягивать: эксперт рассказал, как России вернуть пальму первенства по количеству космических пусков

    В свою очередь российский астроном Николай Лагин уверен, что на разработку российских возвращаемых ступеней уйдет чуть меньше десяти лет.

    «Если сделать, как предлагает Рогозин, с раскрываемыми после отстыковки крыльями и посадкой по самолетному, то у нас есть шанс быстрее вернуть себе пальму первенства. Тем более есть наработки по программному обеспечению МТКК «Буран», который после полета в космос садился на аэродром в автоматическом режиме. Технологии позволяют, главное — не затягивать», — заключил Лагин.

    Отметим, стоимость пуска новой Falcon 9 начинается с 62 миллионов долларов, с ранее использованной первой ступенью — от 50 миллионов. Первый пуск тяжелой ракеты Falcon 9 версии Block 5 состоялся 11 мая 2018 года с первым телекоммуникационным спутником Бангладеш Bangabandhu-1.

    Автор: Игорь Сарматов
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