Путин обсудил с Лукашенко подготовку к заседанию госсовета Союзного государства

Сочи, 14 мая. Президент России Владимир Путин в понедельник провел переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Главы государств в частности обсудили подготовку к проведению заседания Высшего государственного совета Союзного государства.

«Отношения между Россией и Белоруссией укрепляются, это отношения стратегического партнерства, союзничества. У нас подготовлены важные документы в развитие нашего взаимодействия… я рад возможности на полях сегодняшнего международного мероприятия обсудить и двусторонние вопросы», — сказал Путин.

Лукашенко в свою очередь напомнил, что белорусская сторона активно готовится к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства, которое состоится в Минске. Белорусский лидер также пригласил Путина посетить форум регионов, который пройдет в Могилеве.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в понедельник находится в Сочи. Он уже встретился с новым главой правительства Армении Николом Пашиняном, а также обсудил с руководителем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) развитие энергетики.