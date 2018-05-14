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Новая сирийская реактивная система залпового огня Golan-1000 попала на видео
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    Новая сирийская реактивная система залпового огня Golan-1000 попала на видео

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    Новая сирийская реактивная система залпового огня Golan-1000 попала на видео

    Дамаск, 14 мая. Подразделения 4-й танковой дивизии Сирийской арабской армии (САА) получили на вооружение новую реактивную систему залпового огня Golan-1000.

    Реактивная система залпового огня (РСЗО) Golan-1000 создана на базе танка Т-72. Калибр применяемых ракет — 500 миллиметров, вес боеприпасов составляет более 500 килограмм. Сирийская армия применяет осколочно-фугасные реактивные снаряды, которые предназначены для уничтожения живой силы, легкобронированной техники, а также укреплений и фортификационных сооружений. Golan-1000 стоит на вооружении 4-й дивизии Сирийской арабской армии.

    Правительственные силы использовали данную систему в ходе операции против боевиков на южных окраинах Дамаска, где она показала высокую эффективность. Применение Golan-1000 в условиях плотной городской застройки обеспечивает значительный поражающий эффект, а также деморализует противника.

    Автор: Алексей Громов
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