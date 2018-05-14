Сирия облагораживает свои улицы и площади: корреспондент ФАН присоединился к субботнику в Хасаке

В городе Камышлы, находящемся на севере провинции Хасака, прошла акция в рамках благоустройства Сирии после активной фазы военного конфликта. В ней приняли участие добровольцы из числа местных жителей и сотрудники сирийского Красного Полумесяца. Мероприятие освещал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в САР.

Члены гуманитарной организации провели данную акцию в сотрудничестве с администрацией Камышлы. К уборке территории и другим мероприятиям по благоустройству города присоединилось большое количество мирных граждан. В общей сложности участие приняли больше 150 человек.

Волонтеры и добровольцы убрали сорняки вдоль бордюров, после чего выкрасили их черно-желтую полоску. Другие группы занимались уборкой мусора и уходом за газоном. Как отметил в беседе с нашим корреспондентом один из местных жителей, все эти мероприятия особенно необходимы в данный период жизни Сирии, поскольку они облагораживают облик ее улиц и площадей, что является важным шагом на пути к восстановлению арабской республики после чудовищной трагедии.

Этот город контролируют преимущественно курдские Отряды народной самообороны (YPG). В ведомстве официального Дамаска между тем находится ряд центральных улиц, таможенный блокпост на границе с Турцией и аэродром на южной окраине. С этого объекта Сирийская арабская армия (САА) вела снабжение своих подразделений, находившихся в кольце окружения «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в Дейр-эз-Зоре еще в период его оккупации террористами, а также наносила авиаудары по позициям ИГИЛ1.

Камышлы, как и некоторые другие территории провинции Хасака и в целом всей Северо-восточной Сирии, несколько раз становился причиной столкновений между проправительственными силами и курдскими вооруженными отрядами. В ходе конфликта радикалы YPG существенно расширили зону своего влияния в данной части страны, однако после завершения активной фазы войны отказались вернуть территории под управление законного правительства САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.